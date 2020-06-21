Çoklu zekayı geliştirmeye yönelik bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Cutie Cuis hem Android hem de iOS platformunda bulmaca oyunları arasına katıldı.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım da oyuncular hem zekalarını geliştirecek hem de daha önce karşılaşmadıkları türde bir bulmaca deneyimi yaşayacaklar.

Birbirinden farklı alanlarda onlarca bulmaca ile karşılaşacağımız oyun içerisinde hafıza ve çeviklik alanında kendimizi sınama fırsatı da bulabileceğiz.

Sevimli hayvanlardan oluşan avatarların da yer aldığı yapım da keyifli bir oynanışa ek olarak oldukça titizlikle hazırlanmış bir içerik bulunuyor.

Matematiksel ve görsel ifadelerin de bulunduğu oyun da aksiyondan uzak bir yapı yer alıyor.

Mobil oyuncular tarafından oldukça beğenilen yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.