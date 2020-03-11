Date The Girl 3D, gerçek aşkı bulmak için mücadele edip zorlu bulmacaları tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda karakterinizin gerçek aşka ulaşmasına yardım ediyorsunuz. Özenle hazırlanmış bölümleriyle dikkat çeken oyunda zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda tuzaklardan kaçmalı ve en kısa sürede kıza ulaşmalısınız. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı atmosferiyle de ön plana çıkan Date The Girl 3D oyununda dikkatli olmanız gerekiyor. Düşünce gücü de gerektiren oyunda boş zamanlarınızı en güzel şekilde geçirebiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Date The Girl 3D oyununda harika deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Date The Girl 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.