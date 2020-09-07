Death Incoming, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı macera dolu Death Incoming oyununda zorlu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim de yer almakta. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda basit kontrol mekanikleri de yer alıyor. Şiddet içerikli bir oyun olarak da nitelendirebileceğim Death Incoming oyununda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Death Incoming sizleri bekliyorç

Death Incoming oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.