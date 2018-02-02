Diary uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda sadece size özel bir günlük oluşturabilirsiniz.

Eski zamanlarda hemen hemen herkes günlük tutar ve başkalarıyla paylaşmadığı sırları satırlara dökerdi. Şimdilerde ise bunu yapanların sayısı bir hayli azaldı diyebiliriz. Siz de bu nadir kesimdeyseniz, teknolojiye ayak uyduran günlük defteri uygulaması olan Diary uygulamasını sizlere tanıtalım. Sadece sizin erişebilmeniz için 4 haneli bir şifreyle koruyabileceğiniz bir günlük oluşturabileceğiniz uygulamada yazılı içeriklerin yanında fotoğraf da ekleyerek kendi kütüphanenizi oluşturabiliyorsunuz. Yazdığınız ve eklediğiniz içerikleri oldukça hoş bir tasarımla görebileceğiniz uygulamada, önceden yazmış olduklarınızı düzenleyebilmeniz de mümkün.

Renk ve yazı tipi seçenekleriyle günlüğünüzü kişiselleştirme imkanı da sunan uygulamada hatırlatıcılar ekleyebiliyor, defterinizde arama yapabiliyor ve içeriklerinizi PDF formatında kaydedebiliyorsunuz. Her şeyi sıfırlayabileceğiniz bir buton da sunan Diary uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri