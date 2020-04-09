Disney+, Netflix gibi abonelik modelli film ve dizi izleme uygulaması. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten içerikler Disney+ uygulamasında. Yeni çıkanlardan klasiklere, ayrıca yüzlerce televizyon dizisi ve The Mandalorian gibi Disney+ orijinallerine keşfedilecek birçok şey var. Şimdi indirin, 7 gün boyunca Disney+ içeriklerini ücretsiz izleyin!

Dünya genelinde 50 milyondan fazla abonesi olan video akış platformu Disney+, düşük fiyatla yüksek kalitede reklamsız deneyim sunuyor. En sevdiğiniz yeni çıkan film ve dizilere, TV dizilerinin geçmiş sezonlarına, klasiklere zengin bir içeriğe erişiyorsunuz. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve Nat Geo’nun yaratıcılarından seçkin yeni orjinaller izlenmeyi bekliyor. Film ve dizileri cihazınıza indirip (10 cihaza kadar sınırsız indirme) izleyebiliyorsunuz. 100’ün üzerinde 4K UHD ve HDR içerik sunan Disney+, ekstra ücret ödemeden aynı anda dört ekranda izleme olanağı da sunuyor.

Disney+ Android Uygulaması Özellikleri