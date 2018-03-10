Diyarbakır B. Belediyesi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

E-belediyecilik sistemini vatandaşlarına sunan Diyarbakır B. Belediyesi uygulaması, belediyeye giderek halledebileceğiniz çeşitli işlemleri mobil cihazlarınızdan kolaylıkla gerçekleştirme imkanının yanında daha birçok faydalı özelliği sizlere sunuyor. Belediyeye dair güncel haberleri okuyabileceğiniz uygulamada, gezilmesi ve görülmesi gereken yerleri de inceleyebilirsiniz.

Su faturası ödeme, sicil no ile borç sorgulama, nikah işlemleri ve mezarlık defin bilgisi sorgulama gibi e-belediye hizmetlerini de uygulama üzerinden sizlere sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarının güzergah bilgisini ve hareket saatlerini de incelemenize olanak sağlıyor. Nöbetçi eczanelere de ulaşabileceğiniz Diyarbakır B. Belediyesi uygulamasında şikayet ve önerilerinizi Çek Gönder formundan iletebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri