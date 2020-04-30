Mobil bulmaca oyunu olarak Moscow Domodedovo Airport tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan DME Live 2.0 oyunculara gerçekçi bir havaalanı simülasyonu sunuyor.

Oyunculara bir havaalanının nasıl işlediğini gerçekçi bir yapı ile deneyimleme fırsatı veren DME Live 2.0 oynaması ücretsiz yapısı ile kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım havaalanını yöneterek uçuşların problemsiz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaya çalışacağız. Çeşitli uçuşları organize edeceğimiz oyun da eğlenceli bir yapı yer alacak.

Rengarenk bir yapının yer aldığı oyun da çok sayıda uçuşun gerçekleşmesi için kendi düzenimizi kuracak ve sistemin işlemesini sağlamaya çalışacağız.

Basit yapı da oyunculara kolaylıkla oyun içerisine adapte olabilecekler.