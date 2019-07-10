Dr. Mario World, Nintendo’nun Android telefon kullanıcılarına ücretsiz sunduğu yeni mobil oyunu. Senelerin unutulmaz kahramanı Mario’yu doktor olarak karşımıza çıkaran bulmaca oyununda virüsleri temizlemeye çalışıyoruz. Eğlence dozu yüksek oyunda, seviye atladıkça yen dünyalar, doktorlar ve daha fazlası karşımıza çıkıyor.

Bildiğiniz üzere Nintendo’nun mobil platformda tek bir oyunu buluyor: Super Mario Run. Bildiğimiz klasik Mario oyununundan hem görsel hem de oynanış olarak farklı olması dışında belli bir bölüme kadar ücretsiz oynanabilir olmasıyla eleştirilen Super Mario Run’dan sonra karşımıza başka bir oyunla çıkıyor Nintendo: Dr. Mario World. Ücretsiz indirilebilen Android oyunu Dr. Mario World, bir platform değil, bulmaca oyunu. Oyunda renkli kapsülleri kullanarak farklı virüsleri yok etmeye çalışıyoruz. Virüslerle savaşırken tek başımıza değiliz. Dr. Peach, Dr. Browser ve daha birçok arkadaşımız, asistanlarımız bize yardım ediyor. Kapsülleri virüslere atarken dikkatli olmamız gerekiyor. Kapsüllerimiz sınırlı ve her virüsü öldüren kapsül farklı. Aşama modunda oynarken canımız tükeniyor (arkadaşlarımızla can alışverişi yapabiliyoruz) ancak birebir modda candan harcamadan virüs savaşına giriyoruz.

Dr. Mario World Özellikleri