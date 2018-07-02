DSLR Camera Blur Background uygulamasıyla Android cihazlarınızdan fotoğraflarınızın arka planını bulanıklaştırabilmeniz mümkün hale geliyor.

Çektiğiniz fotoğraflarda belli bir kişi veya nesnenin ön plana çıkmasını istediğimizde, genellikle arka planı bulanıklaştırma yoluna gidiyoruz. Çeşitli fotoğraf düzenleme yazılımları ya da profesyonel DSLR kameralar ile bu işi kolayca halledebiliyoruz fakat olanaklar yetersiz kaldığında ne yazık ki elimiz boş kalıyor. İşte bu durumdaki engelleri ortadan kaldırmanızda yardımcı olacak DSLR Camera Blur Background uygulamasıyla, sadece birkaç dokunuşla arka planı bulanıklaştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Arka planını bulanıklaştırmak istediğiniz fotoğrafı galeriden seçtikten sonra ister elle isterseniz de otomatik olarak bulanıklık efekti uygulayabilirsiniz. Otomatik olarak uygulanan efektten memnun kalmadıysanız, ön plana çıkmasını istediğiniz kişi ve nesneyi noktalar yardımıyla belirledikten sonra kalan bölümlere bulanıklık efekti uygulayabilirsiniz. Bunun yanında, bulanıklık seviyesini de ayarlamanıza izin veren DSLR Camera Blur Background uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.