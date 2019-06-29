e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulaması, işitme engelli vatandaşların Android cihazlarından e-Devlet hizmetleri için destek almasını sağlıyor.

İşitme engelli bireylerin e-Devlet kapısı hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulamasında, istek ve önerilerinizi görüntülü destek alarak vatandaş temsilcilerine iletebiliyorsunuz. Hafta içi 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet veren vatandaş temsilcilerine bağlanmak için uygulamayı başlattığınızda zorunlu alanları doldurduktan sonra görüntülü veya yazılı sohbet tuşuna basabilirsiniz.

Görüntülü görüşme esnasında ortam sesini açıp kapatabileceğiniz uygulamada yazılı olarak da taleplerinizi vatandaş temsilcisine iletebilirsiniz. İletişim kaynaklı sorunların ve zaman kaybının önlenmesi adına gerçekleştirilen ve engelli vatandaşların yaşam kalitesinin artması amaçlanan e-Devlet Kapısı Engelsiz Çağrı uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.