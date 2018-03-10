e-Mardin uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Mardin’e dair her şeye ulaşabiliyorsunuz.

Tarihi dokusunu koruyan şehirlerimizden biri olan Mardin, turistlerin de ilgisini çeken birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen e-Mardin uygulaması da, Mardin’de ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi mobil cihazlarınızdan sizlere sunuyor. İhtiyaç duyabileceğiniz önemli telefonları görebileceğiniz uygulamada, nöbetçi eczaneleri de kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

Mardin’e ilk defa gidiyorsanız ve mutlaka görülmesi gereken yerleri tek tek gezmek istiyorsanız, şehir turu bölümünden müzeler, tarihi eserler ve tarihi yerleri inceleyebiliyorsunuz. Turistik yerlere yol tarifi de alabileceğiniz uygulamayı sesli komutlarınızla yönetebileceğinizi de belirtelim. Ayrıca projeler, etkinlikler ve haberler gibi duyuruları da e-Mardin uygulamasından kolaylıkla takip edebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri