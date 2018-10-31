EPİAŞ Mobile, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından hazırlanan resmi mobil uygulama. Elektrik ve doğal gaz piyasalarının işletiminde etkin, şeffaf ve güvenilir bir yapı oluşturarak gelişen ve büyüyen piyasanın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir şirket olma amacını taşıyan EPİAŞ’ın mobil uygulaması ücretsiz ve doğrudan kullanabiliyorsunuz.

EPİAŞ şeffaflık platformu verilerine ulaşma, anlık elektrik üretimi ve tüketimine bakma, santrallerin bakım ve arızalarından haberdar olma, piyasa takas fiyatına ilişkin bildirimleri alma, raporları inceleyip paylaşma, duyuru ve bültenlere ulaşma, hepsini EPİAŞ Mobile uygulaması üzerinden telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Ayrıca görüş ve isteklerinizi iletebilmeniz, çağrı merkezine kolaya ulaşabilmeniz için Bize Ulaşın bölümü mevcut.

EPİAŞ Hakkında

EPİAŞ tarafından elektrik ve doğal gaz spot piyasaları işletilmekte, uzlaştırmaları gerçekleştirilmekte olup, elektrikte dengeleme güç ve yan hizmetler piyasalarının uzlaştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca serbest tüketici işlemleri de EPİAŞ bünyesinde gerçekleştirilmektedir. EPİAŞ, enerji piyasalarını küresel enerji piyasalarıyla bütünleşmiş, rekabetçi, serbest, sürdürülebilir, güvenilir ve şeffaf bir “Enerji Ticaret Merkezi” haline getirmek, küresel ölçekte etkin enerji borsası olmak vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.