ESET Mobile Security & Antivirus, Android telefon ve tablet kullanıcıları için antivirüs, hırsızlık, kimlik avı koruması sağlar.
ESET Mobile Security & Antivirus, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için hızlı ve güçlü antivirüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma uygulamasıdır. Antivirüs ve kimlik avı koruması ile güvende kalmanızı sağlayan ESET Mobile Security, Google Play’den Android telefon ve tabletlere indirilebilir. Yukarıdaki ESET Mobile Security İndir butonuna dokunarak, en iyi mobil güvenlik uygulamasını deneyebilirsiniz.
ESET Mobile Security & Antivirus İndir
Sezgisel ve kullanımı kolay bir arabirim, Proaktif Anti-Theft ve Kimlik Avı Korumasının da dahil olduğu premium özelliklerle donatılmış ESET Mobile Security, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının mobil güvenlik için tercih ettiği bir uygulama. E-postalarınızı kontrol ederken, dosyalar karşıdan yüklenirken veya webde gezinirken fidye yazılımları, reklam yazılımları, kimlik avı ve diğer kötü amaçlı yazılımları düşünmeden daha güvenli bir Android deneyiminin tadını çıkarın. Tüm harika premium özellikleri 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
- Gerçek Zamanlı Tarama: Tüm kurulum dosyaları ve yüklü uygulamaların kötü amaçlı yazılımlara karşı otomatik olarak taranmasını sağlar. Virüsler, truva atları ve fidye yazılımları gibi çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı iyi korunursunuz.
- İsteğe Bağlı Tarama: Virüs bulaştığından şüphelendiğinizde telefonunuzda bir tarama yapın. Tarama, devam eden işlemleriniz kesintiye uğramadan arka planda sessizce gerçekleşir. Algılanan tehditleri kontrol etmek için kayıtlara ve detaylı tarama sonuçlarına erişin.
- ESET Live Grid: Dünyanın her yerinden ESET ürün kullanıcılarından kötü amaçlı yazılım örnekleri toplayan bulut içi teknolojiyi kullanarak ortaya çıkan tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma sağlar.
- USB On-The-Go Tarayıcı: Kötü amaçlı yazılımların akıllı telefonunuza erişmesini önlemek için her bağlanan USB aygıtı kontrol edilir.
ESET Mobile Security Premium Özellikler
- Kimlik Avı Koruması: Kullanıcı adları, parolalar, banka bilgileri veya kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerinizi almaya çalışan kötü niyetli web sitelerine karşı koruma sağlar.
- Uygulama İzinleri: Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde hangi uygulamalarınızın hangi bilgilere erişimi olduğunu görün. Ayrıca USB aracılığıyla sisteme bir bağlantıya izin veren Hata Ayıklama Modu gibi güvenliği azaltabilecek hassas cihaz ayarlarını da izler.
- Planlı Tarama: Uygun bir zamanda (gece boyunca veya isterseniz telefon şarj olurken) düzenli olarak kötü amaçlı yazılım taraması planlayın.
- Uygulama Kilidi: Uygulamalarınızı yetkisiz erişime karşı güvende tutar. Hassas uygulamalara erişildiğinde ek kimlik doğrulaması gerekir, böylece cihaz bir başkasına verildiğinde içerik gizlenir.
- Otomatik güncellemeler: Virüs imza veritabanınızın güncellemeleri süreklidir.
- Bağlı Ev Takibi: Ev ağınızı kolay ve güvenli bir şekilde izleyin. Ev ağınıza bağlı tüm cihazlar algılanır ve güvenlik açıklarına karşı otomatik olarak kontrol edilir. Modeminiz, güvenlik açıklarını belirlemek ve yeni bir ağa bağlandığınızda koruma düzeyinizi artırmak için de izlenir. Parola gücü da kontrol edilir ve açık portlar analiz edilir.
- Proaktif Anti-Theft: Şüpheli davranış algılandığında harekete geçer. Ekran kilidi (PIN, desen, parola) hatalı girilir veya yetkisiz SIM takılırsa, otomatik olarak cihaz kilitlenir ve telefon kameralarından alınan anlık görüntüler my.eset.com'a gönderilir. Bilgiler, telefonun konumu, mevcut IP adresi, takılı SIM kart bilgileri ve diğer verileri içerir. Kullanıcı my.eset.com adresinde cihazı kayıp olarak işaretleyebilir ve konum takibini başlatabilir veya ekrana özel bir mesaj gönderebilir ve hatta cihaz içeriğini silebilir.
- Özel Ekran Mesajı: Bulucu ile iletişim kurmak için kayıp cihaza özel bir mesaj gönderin. Cihaz kilitlendiğinde bile mesaj ekranda görünür.
- Konum Takibi: Cihaz kayıp olarak işaretlendiğinde konum düzenli olarak my.eset.com'a gönderilir ve haritada gösterilir, bu da cihazın konumunu zamanında takip etmenizi sağlar. Cihazın konumu değişirse güncel takip için konumu my.eset.com'a gönderilir.
- Kamera Anlık Görüntüleri: Cihaz kayıp olarak işaretlenmişse, otomatik ve düzenli olarak telefonun ön ve arka kamerasından anlık görüntüler my.eset.com'a gönderilir. Bu, cihazın konumunu veya bulucusunu belirlemeye yardımcı olur.
- Düşük Pil Uyarısı: Cihazın pili azaldığında, otomatik olarak cihaz kapanmadan önce mevcut konumu ve kamera anlık görüntüleri my.eset.com'a gönderilir.
- SIM Koruması: Telefonunuz kaybolursa kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar.
- Hırsızlık Önleme Optimizasyonu: Ayarlar Anti-Theft’in işlevselliğini sınırladığında otomatik bildirim (örneğin GPS’in kapanması)
- Güvenlik Raporu: ESET’in cihazınızı nasıl koruduğuna dair aylık bilgi verir. Rapor size taranan dosyaların, engellenen web sayfalarının sayısı ve çok daha fazlası hakkında bilgi verir.
- Güvenlik Denetimi: Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde hangi uygulamalarınızın hangi bilgilere eriştiğini görün. Ayrıca USB aracılığıyla sisteme bağlantıya izin verebilen Hata Ayıklama Modu gibi güvenliği azaltabilecek hassas cihaz ayarlarını da izler.
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