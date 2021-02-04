ESET Mobile Security & Antivirus, Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için hızlı ve güçlü antivirüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma uygulamasıdır. Antivirüs ve kimlik avı koruması ile güvende kalmanızı sağlayan ESET Mobile Security, Google Play’den Android telefon ve tabletlere indirilebilir. Yukarıdaki ESET Mobile Security İndir butonuna dokunarak, en iyi mobil güvenlik uygulamasını deneyebilirsiniz.

ESET Mobile Security & Antivirus İndir

Sezgisel ve kullanımı kolay bir arabirim, Proaktif Anti-Theft ve Kimlik Avı Korumasının da dahil olduğu premium özelliklerle donatılmış ESET Mobile Security, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının mobil güvenlik için tercih ettiği bir uygulama. E-postalarınızı kontrol ederken, dosyalar karşıdan yüklenirken veya webde gezinirken fidye yazılımları, reklam yazılımları, kimlik avı ve diğer kötü amaçlı yazılımları düşünmeden daha güvenli bir Android deneyiminin tadını çıkarın. Tüm harika premium özellikleri 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.

Gerçek Zamanlı Tarama : Tüm kurulum dosyaları ve yüklü uygulamaların kötü amaçlı yazılımlara karşı otomatik olarak taranmasını sağlar. Virüsler, truva atları ve fidye yazılımları gibi çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı iyi korunursunuz.

: Tüm kurulum dosyaları ve yüklü uygulamaların kötü amaçlı yazılımlara karşı otomatik olarak taranmasını sağlar. Virüsler, truva atları ve fidye yazılımları gibi çevrimiçi ve çevrimdışı tehditlere karşı iyi korunursunuz. İsteğe Bağlı Tarama : Virüs bulaştığından şüphelendiğinizde telefonunuzda bir tarama yapın. Tarama, devam eden işlemleriniz kesintiye uğramadan arka planda sessizce gerçekleşir. Algılanan tehditleri kontrol etmek için kayıtlara ve detaylı tarama sonuçlarına erişin.

: Virüs bulaştığından şüphelendiğinizde telefonunuzda bir tarama yapın. Tarama, devam eden işlemleriniz kesintiye uğramadan arka planda sessizce gerçekleşir. Algılanan tehditleri kontrol etmek için kayıtlara ve detaylı tarama sonuçlarına erişin. ESET Live Grid : Dünyanın her yerinden ESET ürün kullanıcılarından kötü amaçlı yazılım örnekleri toplayan bulut içi teknolojiyi kullanarak ortaya çıkan tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma sağlar.

: Dünyanın her yerinden ESET ürün kullanıcılarından kötü amaçlı yazılım örnekleri toplayan bulut içi teknolojiyi kullanarak ortaya çıkan tehditlere karşı gerçek zamanlı koruma sağlar. USB On-The-Go Tarayıcı: Kötü amaçlı yazılımların akıllı telefonunuza erişmesini önlemek için her bağlanan USB aygıtı kontrol edilir.

ESET Mobile Security Premium Özellikler