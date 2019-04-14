Fancy Blast: Cozy Journey to Magic Fairy Tales

Eşleştirmeler yaparak masal dünyasına yolculuk yapabileceğiniz ve kendi evinizi inşa edebileceğiniz Fancy Blast, yüz binden fazla oyun severin vazgeçilmezi olan eğlenceli bir oyundur.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve etkileyici grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı şekle ve renge sahip blok yığınları arasından aynı olanları eşleştirmek ve çeşitli objelerin kilidini açmaktır. Aynı renkte ve şekildeki 3 bloğu eşleştirerek blokları azaltabilir ve puan biriktirerek masal dünyasına inşa edeceğiniz eşyaları satın alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı eşleştirme bölümü ve onlarca farklı masal karakteri yer almaktadır. Eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak bahçenize ekebileceğiniz yeni çiçek tohumları toplayabilir ve birçok objeye ulaşabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Fancy Blast, masal dünyasında dolaşarak eğlenceli eşleştirmeler yapabileceğiniz ve zihninizi güçlendirebileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.