Bulmaca oyunlarına bir yenisini ekleyen Sweet Nitre Publishing yine ortalığı kasıp kavuracak gibi görünüyor.

Hem Android hem de iOS platformu oyuncularına oynaması ücretsiz olarak sunulan Fancy Tale mobil bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Klasik bulmaca oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan yapımda onlarca farklı seviyede bulmaca yer alıyor. Yetenek isteyen bu bulmacaları çözmeye çalışacağımız yapımda aynı türdeki içerikler ile 3’lü kombinasyonlar yapacak ve bulmacaları tamamlamaya çalışacağız.

Oldukça renk içerikleri ve basit yapısı ile her kesimden oyuncuların oynayabileceği bir oynanış yapısına sahip olan mobil bulmaca oyununda alışılmışın dışında bir içerik yapısı da bizleri bekliyor olacak.

İki farklı platformda şuana kadar 500 binden fazla oyuncu tarafından indirilip oynanabilen Fancy Tale, ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.