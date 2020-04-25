Finger Bricks oyunu Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Parmaklarınızı kullanarak neler yapabileceğinizi herkese gösterin. Artık kendi eğlencenizi oluşturmanız çok kolay. Size gösterilen tuğlaların aynısını oluşturmanızı istiyoruz. Farklı renklerle oluşturulmuş şekilleri siz de kısa sürede yani şekiller size yaklaşmadan önce şeklin tamamını bitirmelisiniz. Çok dikkatli olmanız gereken bir konu var: Bazı şekiller birden fazla tuğladan oluşabiliyor. Böyle durumlarda size en yakın tuğladan başlarsanız daha kolay şekilde bitirebilirsiniz. Düzgün strateji ve doğru mantıkla kolayca çözebileceğiniz eğlenceli bir oyun. Kendinizi geliştirip bu oyunun ustası olmak istiyorsanız oyunu birçok kez oynayabilirsiniz. Müthiş atmosferiyle oyunseverlerin de beğenisini kazanan Finger Bricks oyunu sonsuz eğlence sunuyor. Siz de bu eğlenceye ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.