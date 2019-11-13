Firefox Lite APK, Android telefonlar için en hızlı internet tarayıcısı. Sadece 5MB boyutunda olan Firefox Lite web tarayıcısı, internette ışık hızında gezmeniz için ayrıca turbo mod sunuyor. Turbo mod özelliğiyle Firefox tarayıcıdan çok daha hızlı webde gezinme deneyimi sunan Firefox Lite Android telefonların varsayılan tarayıcılarının önüne geçecek bir sürü özellik (ücretsiz oyunlar, akıllı alışveriş araması, reklam takibi engelleme, tam ekran ekran görüntüsü alma gibi) içeriyor. Karanlık mod (Night mode) ile geceleri göz sağlığınızı koruyor. Mozilla Firefox Lite APK indirin, internette hiç olmadığı kadar hızlı gezinin.

Masaüstü ve mobil için en iyi internet tarayıcılar arasında olan Mozilla Firefox tarayıcıya nazaran çok daha hızlı performans sergilemesiyle öne çıkıyor Firefox Lite. Ufak boyutlu olduğundan hemen Android telefonunuza indirip kullanabileceğiniz web tarayıcıyı hem Firefox’tan hem de diğer tarayıcılardan öne çıkaran birçok özelliği bulunuyor. Turbo modu açtığınız zaman hızı gerçekten hissediyorsunuz. Akıllı Alışveriş Araması ile internetten alışveriş yaparken fiyat kıyaslaması yapabiliyor, fırsatlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Büyük haber sitelerinden gündemi takip edip, neler konuşuluyor görebiliyorsunuz. Diğer tarayıcılarda olmayan oyun bölümü var. Yüzlerce popüler oyunu cihazınıza indirmeden oynayabiliyorsunuz.

Firefox Lite APK Android Uygulaması Özellikleri