Firefox Lite APK İndir: Firefox Lite Android telefonlar için en hızlı internet tarayıcı. Firefox Lite Android APK indirin, internette ışık hızında sörf yapın.
Firefox Lite APK, Android telefonlar için en hızlı internet tarayıcısı. Sadece 5MB boyutunda olan Firefox Lite web tarayıcısı, internette ışık hızında gezmeniz için ayrıca turbo mod sunuyor. Turbo mod özelliğiyle Firefox tarayıcıdan çok daha hızlı webde gezinme deneyimi sunan Firefox Lite Android telefonların varsayılan tarayıcılarının önüne geçecek bir sürü özellik (ücretsiz oyunlar, akıllı alışveriş araması, reklam takibi engelleme, tam ekran ekran görüntüsü alma gibi) içeriyor. Karanlık mod (Night mode) ile geceleri göz sağlığınızı koruyor. Mozilla Firefox Lite APK indirin, internette hiç olmadığı kadar hızlı gezinin.
Masaüstü ve mobil için en iyi internet tarayıcılar arasında olan Mozilla Firefox tarayıcıya nazaran çok daha hızlı performans sergilemesiyle öne çıkıyor Firefox Lite. Ufak boyutlu olduğundan hemen Android telefonunuza indirip kullanabileceğiniz web tarayıcıyı hem Firefox’tan hem de diğer tarayıcılardan öne çıkaran birçok özelliği bulunuyor. Turbo modu açtığınız zaman hızı gerçekten hissediyorsunuz. Akıllı Alışveriş Araması ile internetten alışveriş yaparken fiyat kıyaslaması yapabiliyor, fırsatlara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Büyük haber sitelerinden gündemi takip edip, neler konuşuluyor görebiliyorsunuz. Diğer tarayıcılarda olmayan oyun bölümü var. Yüzlerce popüler oyunu cihazınıza indirmeden oynayabiliyorsunuz.
Firefox Lite APK Android Uygulaması Özellikleri
- Turbo mod: Işık hızında internette gezinin
- Ufak boyutlu tarayıcı: Sadece 5MB boyutunda
- Akıllı alışveriş araması: Tek seferde birden fazla siteden fiyat kıyaslaması yapın
- Popüler ücretsiz oyunlar: Ücretsiz en iyi oyunları kurmadan oynayın
- Gündem haberleri: Büyük haber sitelerinden en yeni haberleri alın
- Gelişmiş gizli gezinme: İz bırakmadan gezinin. Geçmiş yok, parola kaydı yok
- İzleyenleri engelleme: Gizli modda sizi izleyen siteleri öğrenin