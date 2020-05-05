Fit'em All, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Oynaması oldukça zevkli ve bir o kadar da zorlu bir bulmaca oyunu olan Fit'em All oyununda parçaları birleştirerek şekiller elde etmeye çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin de yer aldığı oyunda blokları bir araya getiriyorsunuz. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda yüzlerce zorlu bölüm yer almakta.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Fit'em All oyununu mutlaka denemelisiniz.

Fit'em All oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.