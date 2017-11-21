FordPass uygulamasıyla Ford marka araçlarınız için birçok kolaylığa Android cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

Ford’un sadece kendi müşterilerine değil tüm sürücüler için sunduğu FordPass uygulaması, daha iyi bir ulaşım deneyimi için faydalı özellikler sunuyor. Park yeri bulma, yol tarifi ve seyahat programı yapma gibi hayat kolaylaştıran özelliklere sahip olan uygulamada, park sorunuyla karşı karşıya kalmamanız için uygun otoparkları sizlere harita üzerinden gösteriyor.

Yetkili Ford satıcılarına da ulaşabileceğiniz FordPass uygulamasının sunduğu başka bir faydalı özellik de FordPay ile güvenli ödeme yapabilme imkanı. Otoparklarda zaman kaybetmemek için FordPay ile hızlı bir şekilde ödeme yapabileceğiniz uygulamada aracınızın yakıt seviyesini görebiliyor ve bakım zamanı geldiğinde bildirimler de alabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri