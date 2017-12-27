Foto Magnet uygulamasıyla Android cihazlarınızda bulunan fotoğraflardan magnet siparişi verebiliyorsunuz.

Çeşitli anlarda çektiğiniz fotoğraflar ilerleyen zamanlarda güzel bir hatıra olarak miras kalıyor. Bu fotoğrafları çeşitli ürünlere bastırarak da her zaman görebileceğiniz nesnelere dönüştürmeniz de mümkün. Foto Magnet uygulaması, fotoğraflarınızı göndererek buzdolabı magnetlerine veya takvimli magnetlere dönüştürerek kapınıza kadar gönderen bir uygulama.