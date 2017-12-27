Foto Magnet uygulamasıyla fotoğraflarınızdan oluşan magnet siparişlerinizi verebilirsiniz.
Foto Magnet uygulamasıyla Android cihazlarınızda bulunan fotoğraflardan magnet siparişi verebiliyorsunuz.
Çeşitli anlarda çektiğiniz fotoğraflar ilerleyen zamanlarda güzel bir hatıra olarak miras kalıyor. Bu fotoğrafları çeşitli ürünlere bastırarak da her zaman görebileceğiniz nesnelere dönüştürmeniz de mümkün. Foto Magnet uygulaması, fotoğraflarınızı göndererek buzdolabı magnetlerine veya takvimli magnetlere dönüştürerek kapınıza kadar gönderen bir uygulama.
6x6 ve 6x8 boyutlarında ve 0,5 mm kalınlığındaki magnet siparişlerinizi kolayca verebileceğiniz Foto Magnet uygulamasında Sipariş Ver butonuna tıklayarak WhatsApp üzerinden fotoğraflarınızı iletebilir ve siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Oldukça kaliteli ürünleri sizlere gönderen Foto Magnet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, anılarınızı evinizin her köşesinde sergileyebilirsiniz.
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