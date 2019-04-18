Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Fruit Nibblers ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Rovio Entertainment Corporation tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Fruit Nibblers oldukça kaliteli grafik açılarına sahiptir. Renkli içeriklere sahip olan yapımda aynı türdeki meyveleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda aynı türdeki meyveleri yok ederek ilerlemeye çalışacağız.

Agry Bird’ün yaratıcıları tarafından geliştirilen Fruit Nibblers bir nevi eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıktı. Sevimli karakterlerin de yer aldığı yapımda benzersiz bulmacalar yer alıyor. Oyuncular her bulmaca da daha zorlu bir yapı ile karşılaşıyorlar.

Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme puanı alanı Fruit Nibblers 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.