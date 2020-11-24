Fubo Runner, Fenerbahçe’nin mobil oyunları arasında. Fubo Rolls, Fener Legend’dan sonra çıkış yapan Fubo Runner sonsuz koşu oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Oyuna ismini veren sevimli kanarya Fubo ile eğlenceli bir kovalamaca hazırlanın. Fenerbahçe’nin yeni mobil oyunu Fubo Runner Google Play’den ücretsiz indirilebilir. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, Google Play’den indirmede sorun yaşıyorsanız, alternatif Fubo Runner APK indirme linkine dokunarak oyunu Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Fubo Runner İndir

Fubo Runner, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sonsuz koşu türünde hazırlanmış yeni mobil oyunu. Rengarenk ve canlı yüksek kalitede grafikleriyle kendisine çeken oyun, reflekslerinizi sınıyor. Durmadan koşan Fubo’nun engellere takılmaması ve altınları toplaması gerekiyor. Oyuna özel güvenlik eşliğinde başlıyorsunuz. Kanaryasınız ancak sürekli uçamıyorsunuz, belli bir süre havada kalabiliyorsunuz. Sabit duran ve üzerinize gelen otobüsler dışında da birçok engel var. Kimi zaman yuvarlanıyor, kimi zaman yanlarından geçiyor, kimi zaman da üzerlerinden uçarak hayatta kalıyorsunuz. Yol boyunca topladığınız altınlar yeni kramponlar almanızı sağlıyor. Havalı kramponlar daha da yükseğe uçmanızı dolayısıyla hiçbir altını kaçırmamanızı sağlıyor. Kupa puanınızı temsil ediyor ancak online bir yarışta değilsiniz.

Fubo Runner basit kontrolleriyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir oyun. Daha önce sonsuz koşu oyunu oynadıysanız Fubo’yu kontrol etmekte zorlanmayacaksınız. Ufak parmak hareketi ile sevimli mi sevimli kanaryayı dilediğiniz yöne çekebiliyorsunuz. Tabii ki kontrollerin kolay olması oynanışın da kolay olduğu anlamına gelmiyor. Oyun ilerledikçe engellerin sıklığı artıyor, hayatta kalmak zorlaşıyor.

Fubo ile engellerden kaçın!

Renkli ve canlı HD grafikler!

Fubo’nun şapkasını kullanarak uçun!

Havalı kramponlarınızla en yükseğe zıplayın, hiçbir altını kaçırmayın!

Reflekslerinizi konuşturun!

Moo Moo Games ve Hi Games tarafından tasarlanan Fubo Runner’ı şimdi indirin, bu heyecanlı kovalamacaya katılın!