Onlarca farklı canavar ve karakterin yer aldığı blokları eşleştirerek heyecan verici bulmacalar çözebileceğiniz Funny Link Puzzle, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, aynı canavar karakterlerini bir araya getirerek eşleştirme bloklarını yok etmek ve seviye atlayarak yeni bulmacaların kilidini açmaktır. En az 3 aynı canavarı yan yana getirerek eşleştirmelisiniz. Aynı şekle sahip karakterleri zincirleme bir şekilde dizmeli ve üzerlerini çizerek birleştirmelisiniz. Kısıtlı bir süre içerisinde olabildiğince çok blok eşleştirmeli ve puan toplamalısınız. Sürükleyici bulmacaları ve zihin geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinde sevimli onlarca farklı canavar karakteri yer almaktadır. 60 saniye gibi kısa bir sürede aynı canavarları bir araya getirmeli ve eşleştirmeleri tamamlayarak maksimum puana ulaşmalısınız.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Funny Link Puzzle, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.