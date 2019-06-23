Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan Ivy şu sıralar uzay oyunları ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Galaxy adlı oyun ile büyük bir beğeni toplayan geliştirici Ivy başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve oynaması ücretsiz olan yapımda oyuncular uzayda ilerlerken karşılarına çıkan uzaylılar ile savaşacak ve keşiflerine devam etmeye çalışacaklar.

Görsel efektler ile zenginleştirilen ve 10 farklı uzay aracı ile oyunculara seçilebilir içerikler sunan yapımda oyuncular yüksek kaliteli optimizasyonlar ile karşılaşacaklar. Üç farklı oyun modunun yer aldığı yapımda oyuncular birbirinden farklı görevleri de başarmaya çalışacaklar.

Google Play üzerinde 10 milyondan fazla kez indirilen Galaxy, günümüzde 15 milyondan fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda oynanıyor. Yapım Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanı aldı.