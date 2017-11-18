Gallery Vault uygulaması Android cihazlarınızdaki özel dosyalarınızı meraklı gözlerden korumanız için oldukça iyi bir koruma sağlıyor.

Akıllı telefonlarınızda herkesin görmesini istemediğiniz fotoğraf, video veya diğer dosyalar bulunuyor olabilir. Bu dosyaları çeşitli yöntemlerle saklamanız mümkün, fakat bu işlemler bazen çok zahmetli olabiliyor. Sizi bu zahmetten kurtaran ve dosyalarınızı gizleme ve şifreleme konusunda iyi bir güvenlik katmanı sunan Gallery Vault uygulamasıyla tanışın. Dosyalarınızı gizlemenin yanında, kendisini bile gizlemenize izin veren Gallery Vault ile gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

Gizlediğiniz tüm dosyaları aynı zamanda şifreleyen uygulamada, Gallery Vault’un simgesini de gizleyebilmeniz çok kolay. Telefonunuzu izinsiz kullanmaya çalışanları teşhis ederek size uyarı gönderebilme özelliğine sahip olan uygulamada, sahte şifre özelliğini kullanarak bu şifreyi giren kişilere sahte içerik de gösterebilirsiniz. Parmak izi okuyucusuna sahip cihazlarda bu özelliği şifreniz olarak da kullanabilme imkanı sunan Gallery Vault, benzer uygulamalardan çok daha üstün bir koruma sağlıyor diyebilirim.

Uygulama özellikleri