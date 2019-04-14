GAP Türkiye uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan birbirinden şık giyim ürünlerini satın alabilirsiniz.

Aradığınız ürünleri mağaza mağaza gezmeden dilediğiniz her yerden satın alabileceğiniz GAP Türkiye uygulamasında, güvenli ödeme seçenekleriyle alışveriş deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Birbirinden şık ürünlerden kendi tarzınıza göre kombinler oluşturabileceğiniz GAP Türkiye uygulamasında, size en yakın mağazaları da listeleyerek kıyafetleri deneme şansına sahip olabilirsiniz.

Güncel kampanyalar ve size özel kampanyalar da sunan GAP Türkiye uygulamasında, alışverişlerinizde puan kazanabiliyor ve bu puanları dilediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda müşteri hizmetlerine de kolaylıkla ulaşabileceğiniz GAP Türkiye uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri