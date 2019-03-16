Mobil platforma yönelik başarılı mobil oyunlar geliştiren Zimad yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mobil platformda milyonlarca oyuncuya sahip olan ve geniş oyun yelpazesi ile her yaştan kitleye hitap eden Zimad, bulmaca oyunlarına olan ilgisi ile biliniyor. Mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Gems & Dragons mobil bir bulmaca oyunudur.

Rengarenk içeriklere sahip olan yapımda ilerlemeye dayalı olarak birbirinden farklı onlarca bölüm yer alıyor. Oyun içerisinde aynı renk ve türdeki elmasları yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. Belirli bir hamle sayımızın yer aldığı oyunda hamle sayımız bitmeden bizden istenilen elmasları yok etmeye çalışacağız.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapımda oyunculara zengin bir içerik sunuluyor. Oyun içerisinde basitten zora doğru bir ilerleme yer alırken, ilerledikçe hamle sayımızda da değişiklikler meydana gelecek.

İyi oyunlar dileriz.