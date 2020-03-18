GitHub Mobile (Android) uygulamasını indirerek projelerinizi mobilden yönetebilirsiniz. Microsoft’un satın aldığı popüler depolama servisi GitHub’ın mobil uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza indirerek karmaşık işleri olmasa da basit işleri uzaktan yapabilirsiniz.

Android için GitHub uygulaması bir süredir beta aşamasındaydı, GitHub Android uygulaması nihayet yayınlandı. Bilgisayardan uzakta olduğunuzda projeleri yönetmenize, görevleri düzenlemenize, sorunlar hakkında geri bildirimde bulunmanıza, yorumları yanıtlamanıza, çekme taleplerini gözden geçirmenize ve birleştirmenize yardımcı oluyor. Bildirimler e-posta uygulamalarının gelen kutusuna benziyor; kaydırarak görevleri kaydedebiliyor veya tamamlandı olarak işaretleyebiliyorsunuz.

GitHub Mobile (Android) Uygulaması Özellikleri