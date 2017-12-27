GM Akademi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan güncel haberleri takip edebilir, General Mobile hakkında çeşitli içeriklere ulaşabilirsiniz.

General Mobile tarafından hazırlanan GM Akademi uygulaması, teknoloji dünyasını yakından takip edebileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor. Güncel haberler ve videoların yanında yorum yazılarına da ulaşabileceğiniz uygulamada General Mobile ürünleri hakkında detaylı bilgileri uzmanlara sorabilmeniz de mümkün.

Size en yakın General Mobile yetkili servislerini de görebileceğiniz GM Akademi uygulamasında, General Mobile ürünlerine dair tüm özellikleri de inceleyebilirsiniz. General Mobile’ın ürünlerini kullanıyorsanız, sizin için faydalı içerikler sunan kullanım videolarını da izleyebileceğiniz GM Akademi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri