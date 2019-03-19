Google Kamera APK indirerek Android telefonunuz için en iyi kamera uygulamasına sahip olursunuz. Özellikle Samsung telefon kullanıcılarına Google Camera uygulamasını indirmelerini tavsiye ederim. Samsung’un kamera uygulamasında olmayan seçenekleri sunmasının yanında çekim kalitesi de oldukça fark ediyor.

Google Camera, Google’ın Nexus ve Pixel telefon kullanıcılarına sunduğu bir kamera uygulaması olsa da Samsung ve diğer marka Android telefonlarda da kullanılabiliyor. Google Kamera APK indirme bağlantısını kullanarak siz de telefonunuza sorunsuzca indirebilir ve stock kamera uygulaması yerine kullanabilirsiniz. Google Kamera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsetmek gerekirse;

Google Kamera Uygulaması Özellikleri