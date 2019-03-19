Google Camera APK indirin, Android telefonunuz için en iyi kamera uygulamasına sahip olun.
Google Kamera APK indirerek Android telefonunuz için en iyi kamera uygulamasına sahip olursunuz. Özellikle Samsung telefon kullanıcılarına Google Camera uygulamasını indirmelerini tavsiye ederim. Samsung’un kamera uygulamasında olmayan seçenekleri sunmasının yanında çekim kalitesi de oldukça fark ediyor.
Google Camera, Google’ın Nexus ve Pixel telefon kullanıcılarına sunduğu bir kamera uygulaması olsa da Samsung ve diğer marka Android telefonlarda da kullanılabiliyor. Google Kamera APK indirme bağlantısını kullanarak siz de telefonunuza sorunsuzca indirebilir ve stock kamera uygulaması yerine kullanabilirsiniz. Google Kamera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden bahsetmek gerekirse;
Google Kamera Uygulaması Özellikleri
- HDR+: HDR+ özelliği, ışığın az olduğu veya arkadan aydınlattığı sahnelerde harika fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.
- Video Sabitleme: Sabit veya hareketli durumda video çekerken elleriniz titriyorsa bu özelliği çok seveceksiniz.
- Smartburst: Çektiğiniz fotoğrafı hareketli GIF’e dönüştürmek için tek yapmanız gereken deklanşör tuşuna basılı tutmak.
- Fotoğraf Küresi: Sosyal ağlarda ara ara gördüğünüz küresel fotoğrafları elde etmek düşündüğünüz kadar zor değil.
- Lens Bulanıklığı: Arka planı bulanıklaştırma diğer bir deyişle bokeh efekti vermek için bu modu kullanın.
- Ağır Çekim: 240 fps’ye kadar etkileyici ağır çekim videolar yakalayın.
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