Oyun dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan 4Enjoy Game Granny’s Farm ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Granny’s Farm keyifli oynanışı ile şu sıralar hızla yükselişe geçti. Android ve iOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Granny’s Farm’da çeşitli bulmacaları çözecek, ailemize ait bir çiftlik meydana getirmeye çalışacağız.

Aynı türdeki sebzeleri ve bitkileri alt alta, yan yana getirecek, 3’lü kambinasyonlar ile onları yok etmeye çalışacağız. Keyifli bir oynanışa sahip olan yapımda her çözdüğümüz bulmaca sonrasında çiftliğimiz inşa etmeye başlayacak, tarla ekip biçebilecek, dilediğimiz gibi çiftliğimizi dekore edebileceğiz.

Bağımlılık yapıcı bir oyun olarak değerlendirilen yapım da oyuncular herhangi bir internet bağlantısına gerek duymayacak ve çevrimdışı olarak oyunu oynayabilecekler.