Greyder uygulaması Android işletim sistemi cihazlarınıza online alışveriş deneyimini getiriyor.

Ayakkabı, bot, çizme, çanta, cüzdan ve kemer gibi ihtiyaçlarınız için geniş yelpazede ürünler sunan Greyder’in resmi uygulaması, alışverişlerinizi birkaç tıkla kapınıza kadar getiriyor. Beğendiğiniz ürünleri kolayca sepetinize ekleyebileceğiniz ve güvenli bir şekilde satın alabileceğiniz uygulamada, satın aldığınız ürünlerin fotoğraflarını da paylaşabilirsiniz.

Çeşitli kampanyaları da mobilden takip edebileceğiniz Greyder uygulamasında yeni eklenen ürünlere de göz atabilirsiniz. Stoklarda bulunmayan fakat izlemeye aldığınız ürünlerin durumunu da sorgulamanıza izin veren Greyder uygulamasında, ürünleri mağazada canlı olarak görmek isterseniz size en yakın mağazaları gösteren bölümü kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: