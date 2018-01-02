Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Grim Tales: Graywitch mobil oyunu, klasikleşmiş Grim Masalları serisinin Graywith adlı bir kasabada geçen yeni serüveninde gizemli bulmacaları çözerek ailenizi kurtarmanız gereken son derece başarılı bir yapımdır.

Big Fish Games tarafından geliştirilen Grim Tales: Graywitch mobil oyununda ilk göze çarpan şey görsel detaylar. Kayıp nesneleri bularak ilerlemeniz gereken oyunda senaryo da oldukça önemli detaylar barındırıyor.

Grim Tales: Graywitch oyununun senaryosuna göre başı belada olan ailenizi kurtarmak size düşüyordur. Stacy Gray ailesinin geçmişini araştırmak için farkında olmadan tuzaklı bir kapıyı açar. Böylece atalarınızdan Victor’un yarattığı bir canavar Graywitch kasabasına kabus olmaya başlar. Şimdi hem ailenizi hem de şehri kurtarmalısınız. Kayıp nesneleri bularak ve verilen görevleri yerine getirerek Grim Tales: Graywitch oyununda başarılı olmaya çalışacaksınız. Keyifle ve sıkılmadan oynayacağınız Grim Tales: Graywitch mobil oyununun deneme sürümünü Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.