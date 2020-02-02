Yurtdışına çıktığınızda yemek siparişi vermek için kullanabileceğiniz bir yemek sipariş uygulaması olarak karşımıza çıkan Grubhub uygulamasında birbirinden farklı yemekleri sipariş edebiliyorsunuz.

Yemeksepeti mantığında çalışma prensibiyle ön plana çıkan uygulamada dünyanın pek çok farklı mutfağından yemeklere erişim sağlayabiliyorsunuz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama ile büyüklü küçüklü onlarca farklı restoranın menüsünü inceleyebiliyorsunuz. Kolay ve hızlı bir teslim imkanının da yer aldığı uygulamada özel fırsatlardan da yararlanabiliyorsunuz. Amerikanın pek çok şehrinde rahatlıkla kullanabileceğiniz Grubhub uygualması, eğer yurtdışına çıkacaksanız mutlaka telefonunuzda olması gerekiyor diyebilirim.

Kolay arayüzü ve canlı görselleriyle yüksek kullanıcı deneyimi sunan mobil uygulamasıyla da tam not alan bir servis olduğunu söyleyebilirim.

Grubhub uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.