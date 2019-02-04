İndir 7.30 MB
Hediye Sepeti 2.0.3 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Yaşam
  4. Hediye Sepeti - Android için Alışveriş Uygulaması

Hediye Sepeti

2.0.3
Android
Hediye Sepeti
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Hediye Sepeti uygulamasında, sevdiklerinizi özel günlerde mutlu edecek hediyeler satın alabilirsiniz.

Hediye Sepeti uygulaması ile Android cihazlarınızdan sevdikleriniz için birbirinden güzel ve ilginç hediyeler satın alabilirsiniz.

Sevdiklerinize özel günlerde vermek için en güzel hediyeyi arıyorsanız, Hediye Sepeti uygulaması üzerinden yüzlerce çeşit ürün seçeneğine ulaşabilirsiniz. Ne alacağınıza bir türlü karar veremediğinizde imdadınıza koşan uygulamada hediyeyi kime alacağınız, ne hediyesi olduğu, kişiye özel ürünler ve popüler ürünler gibi bölümler ile daha kolay seçim yapabileceğinizi düşünüyorum.

Doğum günü, yeni yıl, sevgililer günü, ev hediyesi ve daha birçok kategoride sunulan hediye seçeneklerinden en çok hoşunuza giden hediyeyi anında sipariş edebileceğiniz Hediye Sepeti uygulamasında hediye paketi ve hediye kutusu gibi imkanlardan da faydalanabilirsiniz. Sipariş takibinizi de yapabilmenize olanak tanıyan Hediye Sepeti uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, sevdikleriniz için en güzel hediyeleri satın alarak onları mutlu edebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

İLGİLİ SORULAR

YENİ BİR SORU SOR

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
İnternet Bağlantınızın Hızını Artırmak için Kullanabileceğiniz 9 Yöntem NASIL YAPILIR İnternet Bağlantınızın Hızını Artırmak için Kullanabileceğiniz 9 Yöntem
Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Açılır? En Kolay, Hızlı Açtırma Yöntemi NASIL YAPILIR Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Açılır? En Kolay, Hızlı Açtırma Yöntemi
Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? NASIL YAPILIR Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste OYUN En İyi Ücretsiz Online Aksiyon Oyunları - Dev Liste