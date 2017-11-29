Hediyemen uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden sevdiklerinize birbirinden ilginç ve güzel hediyeler satın alabilirsiniz.

Ailenize, arkadaşlarınıza veya sevgilinize özel günlerde ya da içinizden geldiği zamanlarda, onların hoşlanacağı türden hediyeler almak isteyebilirsiniz. Hediye konusunda seçenekleriniz bir hayli olduğundan karar vermeniz de bir o kadar zor olacaktır. Hediyemen uygulamasında kişiye özel birbirinden güzel ve ilginç hediyeleri bir arada bulabilmeniz mümkün.

Özel günler için ayrılmış kategorilerde sunulan hediye seçeneklerini görebileceğiniz uygulamada kişiye özel, dekoratif, ilginç, nostaljik, erkeğe ve kadına özel binlerce ürün sizleri bekliyor. Uygulama üzerinden siparişinizi kolayca verebileceğiniz Hediyemen uygulamasında kapıda ödeme seçeneği de bulunuyor. Hediyelerinize ücretsiz olarak notlar da ekleyebileceğiniz Hediyemen uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri