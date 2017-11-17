Helicon Remote uygulamasıyla profesyonel fotoğraf makinelerinizi Android cihazlarınızdan kontrol edebilirsiniz.

Profesyonel fotoğrafçılık ile uğraşanların ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Helicon Remote uygulaması, akıllı telefonunuzu kamera için uzaktan kumandaya dönüştürme imkanı sunuyor. Canon ve Nikon DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu olarak çalışan ve sınırlı desteğe sahip olan uygulamada yine bazı modeller için Wi-Fi desteği de sunuluyor.

OTG kablosu aracılığıyla kameranızı akıllı telefonunuza bağladıktan sonra otomatik odaklama, uzun pozlama, ileri pozlama, seri çekim ve video kaydı gibi özellikleri kullanabilmenize izin veren Helicon Remote uygulaması, Android 4.0.3 ve üzeri sürümlerle uyumlu olarak çalışıyor. Uygulamanın ücretsiz sürümünde ham formatta çekime izin verilmiyor, bu nedenle lisans satın almanız gerekiyor. Desteklenen kameralar listesi için uygulamanın indirme sayfasına göz atmanızda fayda var.

Uygulama özellikleri