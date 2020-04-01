Hero Rescue

Maceraları sever misin? Kahramanın prensesi kurtarmasına ve hazineyi kazanmasına yardım et. Prensese güvenli bir yol yapmak için pimleri çekin. Bu son kurtarma oyununda zengin kahraman siz olacaksınız.

Birçok görev seni bekliyor. Hazineyi almak için prenses kurtarmak amacıyla örümcek öldürmeli ve bunun için pimi çekmelisiniz. Yüzlerce büyüleyici, kaçırılmaması gereken bulmacaları çözün. Tüm engelleri aşacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Kontrol basit, tek elle çok hızlı oynayabilirsiniz. Başlamak kolay ancak tüm kahraman bulmacalarını tamamlamak zor olabilir. Prensesi kurtarma ve kaçırılan goblinleri cezalandırma sürecinde oyuncuların eğlenceli ve ilginç zaman geçirmelerine yardımcı olacak başka bir harika bulmaca oyunu.