Hexagon Dungeon

3'ten fazla altıgen canavar blokları bağlarsanız, bloklar birleştirilir ve yukarı düzeye edilir. Birlikte 1 blok temizlemek için 7 düzeyinde canavar blok birleştirin. Puan ne kadar yüksekse, oyunun sonunda daha fazla altın kazanabilirsiniz.

Zorlukları başarı yoluyla almak için farklı becerilerden yararlanın. Giderek gelişmiş zindan bulmaca oyunu sizin maceranızı etkileyecek. Çeşitli tuzaklar ve yapılarla boş zindanları doldurun. Hayvan hırsızlarına karşı savaşmak için çeşitli canavarlardan alın ve istilacıları yenmek için arenaya çıkın.

Büyülü bir zindanda tuğla kırın, altın kazanın, yükseltmeler satın alın ve efsanevi hazineleri bulun. Oynamak için topları duvarlardan zıplatmalısınız ve her turda inen sihirli blokları yok etmelisiniz. Farklı bloklar, kendilerine karşı kullanılabilecek benzersiz özelliklere sahip.