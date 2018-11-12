HFA Bildirimi, döviz kuru artışını bahane eden, kur düştüğü halde fiyatlarında artışı sürdüren işletmeleri şikayet edebileceğiniz resmi nitelikli bir mobil uygulama. T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün sunduğu mobil uygulama üzerinden haksız fiyat artışı yapan firmayı kolay ve hızlı şekilde şikayet edebiliyorsunuz.

Vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilmeleri için tasarlanan HFA Bildirimi mobil uygulaması, ücretsiz indirilebiliyor. Ürün kalitesini artırmadan fiyatlarını ciddi oranda artıran marketleri de şikayet edebileceğiniz bu uygulama üzerinden ilettiğiniz tüm şikayetler doğrudan Bakanlığa ulaşıyor.

Hali hazırda Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER ve AKİM’e başvuru yapmaktan çok daha pratik olan HFA Bildirimi uygulamasının kullanımı da son derece kolay. Üye olduktan sonra şikayet konusu firmanın unvanını, şikayet edeceğiniz ürün grubunu, şikayet edeceğiniz marka bilgisini giriyor, neden şikayet ettiğinizi açıklama bölümüne yazıyor ve belge yükle ile ürünün fotoğrafını ekleyip Ticaret İl Müdürlüğü ilgili birimlerine iletiyorsunuz.