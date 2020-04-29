Hide 'N Seek!

Eski güzel klasik saklambaç... Bir ebe olarak ya da bir gizlenen olarak oynayın ve sığınaklarınızı arabalardan veya ofis masalarından inşa edin, suda saklanın, saman yığınında, mısır tarlasında, patronun ofisinde ve en önemlisi başkalarını ebenin görüş alanına itin. Ama bunu yaparken nazik olun ve kendinizi ele vermemeye çalışın!

Herhangi bir nesne olun ve haritanın bir parçasıymış gibi gizlenin, ebe olun ve gizli nesneleri bulun. Gizlenenler harita sahnesinin bir parçası olan bir nesne haline gelecek ve onlar kaçmadan önce tüm gizlenenleri bulmalı ve onları yakalamalıdır. İnsanlar zamanın sonuna kadar saklanmayacak, bul onları.

Eğer bir arayansanız hedefi bulmak ve bu gizemli haritalarda gizlenen tüm diğer oyuncuları yakalamak sizin göreviniz olacak. Bir gizlenen olduğunda ise geri sayım sonuna kadar seni bulmasını engelle ve böylece puan kazanarak liderlik tablosunda üst sıralara çık.