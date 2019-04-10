House Paint, evleri boyayarak ilerlediğiniz bir mobil bulmaca oyunu. Basit ancak süper eğlenceli, keyifli bir oyun. İnternetsiz oynama seçeneği sunması ve sürüklemeye dayalı kontrol sistemiyle her yerde her zaman Android telefonunuzda açıp vakit geçirmek için oynayabileceğiniz bir oyun.

Minimalist stil göze hoş gelen, yormayan, capcanlı yüksek kalitede grafikleriyle kendisine çeken ev boyama oyunu House Paint, bölüm bazlı ilerliyor. Bölümü geçmek için evin dış cephesini, beyaz yerleri boyuyorsunuz. Evi döndürerek boyanmadık hiçbir alan kalmayana dek devam ediyorsunuz. Boyama işi oldukça keyifli çünkü; belli bir sürede boyamak zorunda olmadığınız gibi boyanız da bitmiyor.