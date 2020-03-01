Huawei Video Player uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda video dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Huawei ve Honor cihazlarda varsayılan olarak gelen video oynatıcı uygulaması olan Huawei Video Player, birçok video formatını izlemenize olanak tanıyor. İşlevsel özellikler sunan Huawei Video Player uygulamasında yerel depolama alanınızda bulunan videoları listeleyebiliyor, dilediğiniz videoyu seçerek oynatmaya başlayabiliyorsunuz.

Video atlama, ekran kilidi, oynatma hızı, kayan pencere gibi faydalı özelliklere yer veren Huawei Video Player uygulamasında, ister çektiğiniz videoları isterseniz de dizi-film gibi videoları izleyebiliyorsunuz. Eğer siz de basit ve kullanışlı bir video oynatma uygulaması arıyorsanız, Huawei Video Player uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri