Youtube içeriklerini farklı bir uygulamada sunan SkyTube APK, kullanıcılara reklamsız ve kaliteli bir deneyim sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

SkyTube APK, açık kaynaklı bir ücretsiz Youtube izleme uygulamasıdır. Youtube içerisinde bulunan tüm videoları reklamsız ve kaliteli bir şekilde izleyebilirsiniz. Kullanıcılara bir dizi özellik sunmayı başaran uyulama, kısıtlı ülkelerde bile rahatlıkla çalışabilmektedir.

İstenmeyen videoları engelleyebilir, trend videoları keşfedebilir, oynatma listeleri oluşturabilir ve reklamsız bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca tüm bunları Google veya Youtube hesabı olmadan rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Basit ve kullanışlı bir arayüze ev sahipliği yapan SkyTube, eski diyebileceğimiz bir tarzda karşımıza çıkmaktadır. Lakin pek de bir fark gözükmez ve videolarınızı HD kalitede seyredebilirsiniz.

SkyTube APK İndir

SkyTube APK'daki kanallara abone olabilir ve abone listenizdeki kanallara göz atabilirsiniz. Yeni videolardan rahatlıkla haberdar olabilir ve seyredebilirsiniz.

Siz de SkyTube APK indirin ve akıllı telefonlarınızda Youtube içeriklerini reklamsız bir şekilde izleyin!