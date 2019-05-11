Sevimli bir karakter eşliğinde ağaçlardan çeşitli meyveleri toplamak için ilginç stratejiler geliştirebileceğiniz Hungry Froo, mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karnı bir hayli aç olan ve ağaçlardaki meyveleri düşürmek için farklı yollar arayan sevimli bir karakteri yöneterek meyvelerin tamamını toplamak ve karakterinizin karnını doyurarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır. Ağaçtaki meyveleri toplamak için ilginç mekanizmalar kullanabilir ve sapanla taş atarak meyveleri düşürmeye çalışabilirsiniz. Her düşürdüğünüz meyve için farklı oranlarda puan kazanırsınız. Çürük meyveleri toplamamanız gerekmektedir. Aksi halde topladığınız çürük meyveler yüzünden puanınız azalır.

Oyunda birbirinde zor yüzlerce bölüm ve meyveleri toplamak için yararlanabileceğiniz farklı mekanizmalar yer almaktadır. Ağaçtaki tüm meyveleri toplayarak seviye atlayabilir ve farklı bulmacalara ulaşabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren Hungry Froo, ücretsiz olarak erişebileceğiniz keyif verici bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor.