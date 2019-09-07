İBB İstanbul uygulamasında Android cihazlarınız üzerinden tüm İBB hizmetlerine tek bir platformdan ulaşabiliyorsunuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve kullanıcılara sunulan İBB İstanbul, İstanbul’da yaşayanların ve ziyaret edenlerin faydalanabileceği birçok hizmeti tek bir platforma topluyor. CepTrafik, Beyaz Masa, Yol Gösteren, iTaksi, İspark, Şehir Tiyatroları, İBB Kültür, Miniatürk, Yürü & Keşfet, Şehir Rehberi, Turistik Kameralar, İBB Wi-Fi, Haberler ve daha birçok hizmete ulaşabileceğiniz İBB İstanbul uygulamasında günlük hava durumunu da öğrenebiliyorsunuz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan güncel haberler ve basın bültenine de erişim imkanı sunan İBB İstanbul uygulamasında en sık kullandığınız uygulamaları, ayarlar menüsündeki Favori Menü bölümünden düzenleyebiliyorsunuz. Eğer siz de İstanbul’da yaşıyorsanız, İBB İstanbul uygulamasını mutlaka akıllı telefonlarınıza indirmelisiniz.