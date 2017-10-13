İBB Kültür uygulaması İstanbul'daki güncel kültür ve sanat etkinliklerini sizlere sunuyor.
İstanbul’daki tüm kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız İBB Kültür uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür uygulaması, boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için etkinlik takvimi sunuyor. Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerde ilginizi çekebilecek bir etkinlik bulabileceğiniz uygulamada ilçeye göre ve kültür merkezi adına göre etkinlik araması yapabiliyorsunuz.
Kültür merkezlerinin iletişim ve adres bilgilerini görebileceğiniz bir bölüm de sunan uygulamada, navigasyon butonunu kullanarak yol tarifi alabilmeniz de mümkün. Seçmiş olduğunuz kültür merkezindeki etkinlikleri de görebileceğiniz İBB Kültür uygulamasında tüm etkinlikleri bir arada görebilmek istiyorsanız, ana ekranda bulunan Etkinlik Takvimi butonunu kullanabilirsiniz. Oldukça modern ve sade bir arayüze sahip olan İBB Kültür uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
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