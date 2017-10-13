İstanbul’daki tüm kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olmak istiyorsanız İBB Kültür uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan İBB Kültür uygulaması, boş vakitlerini ve tatil günlerini değerlendirmek isteyenler için etkinlik takvimi sunuyor. Konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro, sinema, sergi ve uluslararası etkinlikler gibi kategorilerde ilginizi çekebilecek bir etkinlik bulabileceğiniz uygulamada ilçeye göre ve kültür merkezi adına göre etkinlik araması yapabiliyorsunuz.