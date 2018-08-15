İBB KURBAN, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından hazırlanan, kurban ibadetine ilişkin tüm bilgileri içeren bir uygulama. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için geliştirilen İBB Kurban mobil uygulama, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban uygulamasında sıklıkla sorulan soruların hepsinin yanıtı var. Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban küpe sorgulama nasıl yapılır? Kurban nerede kesilir? Kurban yerleri nereleri? gibi pek çok sorunun yanıtının yanı sıra kurbanlık hayvanlara vahşet yaşatan şahısları ihbar edebileceğiniz İhbar Hattı bulunuyor. Ayrıca Küçükbaş - Büyükbaş Hayvan Kesimi Eğitim Başvurusu da yapabiliyorsunuz. Kurbanlık hayvanların usulüne uygun nasıl kesilmeleri gerektiği Kurban Kesimi eğitiminde gösteriliyor.