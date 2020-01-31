İBB Sosyal Tesisler uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden İstanbul’daki sosyal tesislerin konumunu ve detaylarını inceleyebilirsiniz.

İstanbul’un 19 farklı noktasında bulunan ve yeşil alanlar, yürüyüş ve gezi parkurları, spor alanları, çocuk parkları gibi İstanbullulara hizmet veren sosyal tesislerin konumlarını öğrenmek için İBB Sosyal Tesisler uygulamasını kullanabilirsiniz. Size en yakın tesisleri listeleyen ve navigasyon ile yol tarifi alabiliyorsunuz . Sosyal tesisler ve davet salonlarının fotoğrafları, konum bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer detaylarına da ulaşabileceğiniz uygulamada, yiyecek ve içecek fiyatlarına da ulaşabilirsiniz.

Sosyal tesislerde yapılan yemekleri, tarifleri ve yapılışlarını da inceleyebileceğiniz İBB Sosyal Tesisler uygulamasında yemek menüleri, kahvaltı menüleri ve kafeterya menüleri de sizlere sunuluyor. Eğer siz de ailenizle veya arkadaşlarınızla size en yakın sosyal tesisleri ziyaret etmek istiyorsanız, İBB Sosyal Tesisler uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.