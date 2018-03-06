İBB Yol Gösteren uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan trafiğe takılmadan kullanabileceğiniz en uygun rotaları görüntüleyebilirsiniz.

İnternet hizmetleri bakımından oldukça iyi bir şekilde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İBB Yol Gösteren uygulaması, İstanbul ve Marmara bölgesinde trafik yoğunluğuna göre en uygun rotaları oluşturarak sizlere sunuyor. Acil bir işiniz varsa ya da bir yere geç kaldıysanız, belirlenen rotayı takip ederek hedefinize en hızlı şekilde ulaştırma imkanı sunan İBB Yol Gösteren uygulamasında sık kullanılan hedefleri de belirleyebiliyorsunuz.

Alternatif rotalar, toplam mesafe ve tahmini varış süresi gibi bilgileri sizlere sunan uygulamada, rotadan çıktığınızda otomatik olarak yeni rota oluşturuluyor ve hedefinize ulaşabiliyorsunuz. Toplu taşıma araçlarıyla da uyumlu çalışan İBB Yol Gösteren uygulaması, alternatifler arasına toplu ulaşım araçlarını da ekliyor. Rotanız üzerindeki kazalar, yol çalışmaları ya da benzer durumlarda otomatik olarak yeni rota oluşturan İBB Yol Gösteren uygulamasında canlı kamera görüntüleri, nöbetçi eczaneler ve otopark doluluk oranları gibi faydalı araçları da kullanabilirsiniz.